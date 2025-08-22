Luto en Santander: piloto de Bucaramanga murió en ataque terrorista contra helicóptero en Amalfi

La Policía Nacional confirmó la muerte del mayor Carlos Eduardo Mateus Ovalle, piloto de helicóptero, en un ataque ocurrido en la vereda Los Toros, entre los municipios de Amalfi y Anorí, en el nordeste antioqueño.

El oficial, nacido el 1 de junio de 1990 en Bucaramanga, tenía 35 años de edad y acumulaba 14 años de servicio en la institución, desde muy joven decidió seguir el ejemplo de su padre, Edinson Carlos Mateus Tinoco, e ingresó a la Escuela de Policía, donde construyó toda su carrera y se destacó por su disciplina y compromiso con el país.

Según las informaciones, la aeronave tipo Black Hawk UH-60 realizaba una operación de apoyo a la erradicación manual de cultivos ilícitos cuando fue impactada al acercarse a una zona de enfrentamientos.

En tierra, los uniformados habían sido emboscados con explosivos artesanales y, minutos después, cuando el helicóptero regresaba para evacuar a las tropas, fue derribado con un dron armado que alcanzó el rotor de cola, provocando el siniestro.

El mayor Mateus era oriundo de Bucaramanga, con profundas raíces familiares en Palmito, Sucre. Su esposa, quien se encontraba en Cali, viajó a Bogotá para asistir a los actos fúnebres. Ella se encuentra embarazada y en dos meses dará a luz al hijo de la pareja, lo que hace aún más dolorosa la pérdida.

El sepelio tendrá lugar en Bogotá, ciudad donde reside gran parte de su familia y en la que será despedido con honores por la Policía Nacional.

Familiares, compañeros y allegados lo recuerdan como un hombre íntegro, valiente y entregado al cumplimiento del deber. En redes sociales, su prima Luz Olmos publicó un sentido mensaje de despedida: “Primo, vuela alto al encuentro con nuestro Dios. Hoy, en cumplimiento de su deber, perdió la vida. Me uno al dolor de mi amiga Sofi por la partida de su hijo, Carlos Eduardo, un gran piloto de nuestra Policía Nacional”, escribió.

El mayor Carlos Eduardo Mateus Ovalle deja como legado su vocación de servicio y el ejemplo de un oficial que entregó su vida defendiendo a la patria.