Habla sobreviviente de atentado en la Vía Panamericana: 10 civiles muertos

Un nuevo hecho de violencia sacudió este sábado al suroeste de Colombia, luego de que un atentado con explosivos impactara un tramo clave de la Vía Panamericana, a la altura del sector de El Túnel, en el departamento del Cauca. El ataque dejó, de manera preliminar, al menos siete personas muertas y 17 más heridas, varias de ellas en estado grave.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la explosión ocurrió cuando varios vehículos transitaban por la zona, entre ellos una “chiva” o bus rural que terminó completamente destruido. Uno de los sobrevivientes describió el momento exacto del estallido: “Creemos que ellos lo colocaron por la alcantarilla, en la mitad, entonces cuando pasó la chiva, la cual se encuentra ya destruida, esa chiva venía al lado de nosotros, un poquitito más atrás, y cuando ya explotó, el motor voló allá encima de esa puerta tejada, y mató como a 5 o 6, creo, y allá abajo, igualmente”.

Un sobreviviente relata el horror del atentado en la Vía Panamericana: al menos 7 muertos y 17 heridos deja el atentado terrorista: Autoridades despliegan fuerte operativo mientras crece la tensión en la zona. #VocesySonidos (Vía #AIL) #LoMásBlu pic.twitter.com/JLXuzn98Mr — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 25, 2026

El relato da cuenta de la magnitud de la explosión, que habría sido activada al paso de los vehículos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque indiscriminado contra población civil. La onda explosiva no solo destruyó el bus, sino que afectó otros automotores y generó daños considerables en la infraestructura vial.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la gravedad de la situación a través de su cuenta en X, donde señaló que “fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana (...) en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad”.



Tras el atentado, unidades del Ejército y la Policía desplegaron un amplio operativo en la zona para asegurar el corredor vial, atender a las víctimas y tratar de establecer a los responsables. Equipos de emergencia trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos, mientras que organismos de investigación iniciaron labores de inspección en el lugar de los hechos.

La Vía Panamericana es uno de los corredores más importantes del país, ya que conecta el suroccidente con el interior y es clave para el transporte de mercancías y pasajeros. El ataque generó un fuerte impacto en la movilidad, con cierres parciales y congestión en varios tramos.

Este hecho se suma a una serie de acciones violentas registradas en el Cauca, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Las autoridades no han atribuido oficialmente la autoría del atentado, pero indicaron que se mantienen en máxima alerta ante posibles nuevos ataques.