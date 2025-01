Hijo de líder social asesinado en Cauca pide protección para poder ir a recibir los restos

En abril del 2020, en zona rural del municipio de Mercaderes, Cauca, fue asesinado el líder social Álvaro Narváez y tres miembros de su familia.

Álvaro Narváez Daza, su hijo, necesita desplazarse a Mercaderes y a El Remolino, en Nariño, con el fin de recibir los restos de sus familiares, quienes ya cumplieron con el tiempo de sepultura en bóveda. Sin embargo, debido a la situación de orden público que se vive en esa zona del país le ha pedido a la Unidad Nacional de Protección, UNP, un refuerzo en su esquema de seguridad únicamente para estos desplazamientos, pues actualmente solo cuenta con un vehículo convencional. Narváez Daza asegura que, pese a los requerimientos que ha hecho, desde la UNP le han dicho que no es posible cumplir con su solicitud.

“He tenido varias reuniones con un funcionario de la entidad, pero me indica que no es posible reforzar mi seguridad para esos desplazamientos, debido a que eso no está en el informe de riesgo. Dicho informe se elaboró hace dos años y actualmente las condiciones de orden público en el Cauca han empeorado notablemente. Ahora en Mercaderes no se hace nada sin que las Farc tengan conocimiento y ellos ya sabrán que debo desplazarme a reclamar los restos y tengo temor que atenten contra mi vida”, aseguró Narváez Daza.

En el mismo sentido, pide a la UNP colaboración en este caso, pues asegura que debe recibir los restos de sus familiares la próxima semana.

"Solicitó a la UNP que por favor me refuerce el esquema de seguridad para mis desplazamientos al departamento del Cauca. Como soy el único sobreviviente, hijo y hermano, soy la única persona a quien le hacen entrega, teniendo en cuenta que mis allegados tienen miedo. Además, para esos días estoy citado en audiencia presencial dentro del proceso que cursa por esos hechos en Popayán, en donde voy a rendir testimonio en calidad de víctima y testigo”, agregó Narváez Daza.