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Hospital en Cali tiene cerca de 30 pacientes esperando por más de 600 días una remisión

En medio de esta espera ya han muerto cinco personas sin lograr su traslado a centros asistenciales de mayor complejidad.

Hospital Carlos Holmes Trujillo, oriente de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Una de las consecuencias de la crisis del sistema de salud está en la sobreocupación de servicios de hospitalización por la falta de autorizaciones para trasladar pacientes a otros centros de mayor complejidad.

Esta es la situación por la que actualmente está pasando en el hospital Carlos Holmes Trujillo, ubicado en el oriente de Cali, cuyo servicio de hospitalización supera el 100%. Esta institución actualmente está atendiendo pacientes denominados de larga estancia, que llevan más de un año y medio esperando ser trasladados. En medio de esta espera ya han muerto cinco personas sin lograr su traslado.

La gerente de la Red de Salud del Oriente, Sandra Velásquez, señaló que, además de la falta de respuesta de las EPS para las remisiones, también se presenta el rechazo de pacientes por parte de IPS receptoras debido a cartera pendiente.

Vemos esas barreras a la hora de remitir los pacientes hacia unos prestadores complementarios en continuidad y en acceso a los servicios de salud que requieren nuestra comunidad del oriente. Tenemos pacientes con una estancia que superan los 600 días y es preocupante la situación que se presenta con ellos. Hemos identificado barreras por parte de Coosalud, de Emssanar y Asmet Salud que son las que más tenemos presencia, aquí en nuestra contratación del oriente de la ciudad
Indicó la gerente.

Esta situación sumada a la cartera de más de $39.000 millones de pesos que las EPS están debiéndole a la red de salud oriente de Cali, pone en riesgo el futuro de la operación del hospital Carlos Holmes Trujillo, lo que afectaría a una gran parte de los habitantes del oriente de la ciudad.

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