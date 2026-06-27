Interponen acción popular para garantizar derecho a la salud de un millón de vallecaucanos

Una acción popular fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el propósito de lograr la garantía del derecho a la salud de más de un millón de personas en el departamento, en medio de la crisis humanitaria que se está viviendo.

Justo esta semana, se hizo un llamado para que las EPS, especialmente las intervenidas, se pusieran al día en sus pagos por el riesgo que tienen las operaciones de los hospitales, entre ellos el San Juan de Dios de Cali, que está al borde del cierre por el aumento de la cartera.

La gobernadora Dilian Francisca Toro indicó que, con esta acción popular, espera que la justicia pueda lograr lo que en los últimos meses se ha intentado: un acuerdo para mejorar la atención a los pacientes.

"Esta no es una pelea política, es una defensa de la vida, de la dignidad de los pacientes y de los recursos públicos que deben llegar a donde más se necesita: a la atención de la gente. Con esta acción le pedimos a la justicia medidas urgentes para poder garantizar la entrega oportuna de medicamentos, el pago de las deudas que, por supuesto, tienen en crisis a nuestros hospitales y un seguimiento permanente para que los compromisos se cumplan", indicó la mandataria.



Cabe recordar que la última advertencia de las autoridades sanitarias del departamento es que la red pública del Valle del Cauca podría verse obligada a suspender la atención de usuarios afiliados a EPS como Emssanar, Coosalud, Asmet Salud y Nueva EPS, a las cuales están afiliados cerca del 80 % de los vallecaucanos.