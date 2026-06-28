Investigan muerte de joven promesa del fútbol en Palmira, Valle del Cauca

Las autoridades en Palmira, Valle del Cauca, investigan la muerte de un joven de 17 años, promesa del fútbol en ese municipio. Este crimen se registró en el barrio Las Mercedes, cuando el joven Jehn Sebastian Pérez Zuluaga, salía de participar de un partido de fútbol en unas canchas sintéticas, junto a un familiar.

En el camino, el joven y su acompañante fueron interceptados por varios sujetos armados a bordo de motocicletas, vestidos completamente de negro, y les dispararon, hiriendo de gravedad al joven futbolista. Aunque de inmediato fue trasladado hasta la clínica Palma Real, y fue atendido por los médicos, falleció minutos después.

Jehn Sebastián era un reconocido deportista del municipio, conocido cariñosamente como ‘El Zurdo’, hacía parte del club Allianz y Cantera de Sueños, donde se formó como futbolista desde niño.

"Lamentamos la muerte de nuestra promesa del fútbol, perpetrada de pronto, personas desadaptadas, por intolerancia. Es lo que tenemos como información preliminar. Hecho que ocurrió, cuando unas personas ajenas tuvieron un altercado con el papá del deportista y pues desafortunadamente pagó el deportista", indicó el gerente del Instituto Municipal del Deporte de Palmira, Educleixer Valencia.



La investigación del este caso fue asumida por el CTI de la Fiscalía y la Policía, quienes tratan de esclarecer lo ocurrido con el joven deportista. El club al que pertenecía el menor, hace pocos minutos emitió un comunicado en memoria de Jehn Sebastián, dando un mensaje de fortaleza y cariño a la familia del joven.