La vía Panamericana en Colombia, un escenario de guerra tras ataque que deja 13 muertos

Un tramo de la Vía Panamericana, una de las principales arterias del suroccidente colombiano, se convirtió este sábado en un escenario de devastación tras un ataque con cilindro bomba que dejó al menos siete civiles muertos y 17 heridos en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca.

La detonación destruyó el asfalto por donde se movilizaban vehículos de servicio público y particulares. La fuerza de la explosión levantó capas de tierra, dispersó rocas a varios metros y dejó un enorme cráter que evidencia la magnitud de la onda expansiva.

A pocos metros del punto del estallido, varios vehículos alcanzados reflejan la violencia del ataque. Un bus de transporte público quedó prácticamente partido en dos, con los vidrios destrozados y la carrocería deformada, detenido entre escombros. A su alrededor, otros automóviles presentan techos hundidos, puertas abiertas y fragmentos esparcidos sobre la vía.

Atentado con cilindro bomba en vía Panamericana Foto: AFP

En el lugar también quedaron los cuerpos de las víctimas, algunos parcialmente cubiertos por polvo y residuos, mientras sus pertenencias permanecen dispersas. El atentado ocurre a 36 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 31 de mayo.



Reacción del Gobierno

El presidente Gustavo Petro condenó el hecho y calificó a los responsables como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”, señalando a frentes del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas Farc, liderada por alias Iván Mordisco.



“Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes contra la humanidad y así deben ser tratados”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Gobierno ordenó intensificar la ofensiva militar en el departamento, con énfasis en el rastreo de las finanzas criminales y el fortalecimiento de la inteligencia para debilitar la logística de los grupos ilegales.

Atentado con cilindro bomba en vía Panamericana Foto: AFP

El jefe de Estado anunció además que promoverá acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los cabecillas de estas estructuras, al considerar que el uso de métodos de guerra prohibidos constituye una violación al derecho internacional humanitario.

Publicidad

El atentado en Cajibío se produce en medio de una escalada de violencia en el suroccidente del país. En las últimas horas se han registrado ataques contra unidades militares en Cali y Palmira, así como contra un radar de la Aeronáutica Civil en el Cauca, hechos atribuidos por el Ejército a la columna Jaime Martínez del EMC.