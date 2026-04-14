“Las concesiones a los criminales las ha hecho usted en su Gobierno": gobernadora del Valle a Petro

En medio de la polémica que se está viviendo a nivel nacional por el incremento del avalúo catastral, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, arremetió contra el presidente Gustavo Petro, luego de que éste la señalara de defender a empresarios de la caña de azúcar y las mafias, en lugar de a los campesinos.

La mandataria le respondió al presidente asegurando que ella no es amiga de mafiosos y quien verdaderamente está beneficiando a delincuentes es él con la política de paz total.

"No mienta, yo no defiendo a las élites. Respéteme, yo no defiendo a las mafias. Recuerde, las concesiones a los criminales las ha hecho usted en su gobierno, a los narcoterroristas. No intente, con mentiras, dar la vuelta a la realidad. Abandone todas las formas de lucha, que usted es el presidente", señaló la gobernadora.

En cuanto al incremento del avalúo catastral, la mandataria vallecaucana aseguró que desde el departamento se está atendiendo el malestar de la gente, generado por la medida nacional del Instituto Geógráfico Agustín Codazzi.



"El país ha entrado en un paro campesino por sus medidas de catastro. Está paralizado el centro-oriente de Colombia y el descontento se extiende. Los gobernadores tenemos que enfrentar una parálisis ocasionada por usted y, como siempre, el Gobierno nacional no aparece, no da la cara. Así ocurre con la seguridad y ahora con el descontento social", añadió Toro.

Las tensiones entre los gobernantes de la región y el presidente Petro siguen creciendo. Mientras que las comunidades de la zona rural advierten que de no encontrar una solución a estos incrementos, se iniciaría un desplazamiento rural.