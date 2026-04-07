Lo que no se vio del regaño de Petro a general en pleno evento: dos heridos en combates en Jamundí

La versión inicial señalaba que era el general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en el Valle del Cauca, quien en ese momento revisaba en su reloj unos mensajes sobre unos combates que estaban teniendo sus tropas en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

Aunque el general parecía estar preocupado por el tiempo, según indican fuentes oficiales, lo que en realidad le quitaba la atención era que estaba preocupado por la vida de dos militares heridos y la suerte de los demás que estaban en combates contra una estructura de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’.

Juan Oduber Rendón Pérez // Foto: Ejército

El avance que han realizado las tropas en esa área obedece, según indicaron fuentes, a la orden del presidente de fortalecer la seguridad en el sur del Valle del Cauca, donde, además de asonadas de personas que persisten en cultivar coca para el narcotráfico, los criminales bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ realizan ataques con drones.

Al final del evento, el general Rendón se acercó al Presidente y le explicó lo ocurrido, disculpándose además por cualquier mala interpretación que hubiera podido generarse. Ante esto, el Presidente le dijo que “le quedaba claro” y que esperaba la pronta recuperación de los uniformados, una vez fueran evacuados.