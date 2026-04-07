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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Lo que no se vio del regaño de Petro a general en pleno evento: dos heridos en combates en Jamundí

Lo que no se vio del regaño de Petro a general en pleno evento: dos heridos en combates en Jamundí

En pleno evento el presidente Petro le llamó la atención a un general del Ejército, durante un foro de minería que se adelantó en Cali.

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