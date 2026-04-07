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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Dos soldados heridos en medio de combates entre Ejército y disidencias en zona rural de Jamundí

Dos soldados heridos en medio de combates entre Ejército y disidencias en zona rural de Jamundí

En el sitio, las disidencias están atacando a los militares con explosivos lanzados desde drones, uno de estos artefactos cayó sobre varios criaderos de cerdos.

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