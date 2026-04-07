Dos soldados heridos en medio de combates entre Ejército y disidencias en zona rural de Jamundí

Durante la tarde de este martes se han reportado fuertes combates entre la disidencia ‘Jaime Martínez’ y la Tercera Brigada del Ejército en el corregimiento de Ampudia, zona rural de Jamundí, en medio de las operaciones que adelantan las tropas para recuperar el control del territorio en la parte alta del municipio.

De manera preliminar, se reporta que dos soldados resultaron heridos en medio del enfrentamiento, quienes fueron atendidos por los enfermeros de combate, y trasladados a una zona segura. Mientras tanto, las comunidades permanecen confinadas en las viviendas a la espera del regreso de la normalidad en el territorio.

Desde sus viviendas, habitantes de las veredas El Descanso y La Pradera, en zona rural de Jamundí, reportan los ataques desde drones contra las tropas del Ejército. Decenas familias se encuentran confinadas. #VocesySonidos pic.twitter.com/JVvAL91C7a — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 7, 2026

En el sitio, las disidencias están atacando a los militares con explosivos lanzados desde drones, uno de estos artefactos cayó sobre varios criaderos de cerdos de la comunidad de la vereda La Pradera, lesionando a varios animales con las esquirlas.



Militares están siendo hostigados con explosivos desde drones. Uno de estos artefactos cayó sobre criaderos de cerdos de la comunidad de la vereda La Pradera. #VocesySonidos pic.twitter.com/uMgMH0Ryjf — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 7, 2026

Desde sus viviendas, habitantes de las veredas El Descanso y La Pradera, en zona rural de Jamundí, reportan los ataques desde drones contra las tropas del Ejército.

De forma extraoficial se indica que varias familias están saliendo de sus viviendas, desplazadas hacia el casco urbano de Jamundí, y también de forma intrarural.