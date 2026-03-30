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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Riesgo de combates, confinamiento y crisis humanitaria en el Litoral del San Juan, alerta Defensoría

Riesgo de combates, confinamiento y crisis humanitaria en el Litoral del San Juan, alerta Defensoría

La Defensoría advirtió que la disputa entre el ELN y disidencias de las Farc en el Chocó, pone en grave peligro a comunidades afro e indígenas, con más de 1.300 personas ya confinadas y en riesgo de hambre.

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