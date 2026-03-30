Riesgo de combates, confinamiento y crisis humanitaria en el Litoral del San Juan, alerta Defensoría

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el alto riesgo de confrontaciones armadas en el municipio de El Litoral del San Juan, en Chocó.

Según la entidad, el riesgo se da por la disputa entre el Frente de Guerra Occidental del ELN y el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, quienes buscan el control de la quebrada Munguidó.

Este afluente es estratégico porque conecta las cuencas de los ríos Calima y San Juan, convirtiéndose en una “llave” para el dominio de rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, así como para economías ilegales como la minería y la extracción de madera.

Según alerta la Defensoría, en lo corrido de 2026 se han registrado el homicidio de un joven afrocolombiano y la desaparición de dos personas en la zona de Munguidó.



Defensoría Foto: Defensoría

Además, al menos 1.367 personas, que son aproximadamente 465 familias de comunidades afro e indígenas, permanecen confinadas, sin poder movilizarse por los ríos ni realizar actividades básicas como la pesca, la caza o la agricultura. “La población local ha reportado estar aguantando hambre debido al bloqueo impuesto por los grupos armados”.

El riesgo se concentra en varias veredas del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) y del resguardo indígena Chagpien Tordó, entre ellas Munguidó, Pangalita, Palestina, Taparal, Pueblo Nuevo, Chapién y Cocomá, entre otras.

Publicidad

La entidad también alertó sobre el fortalecimiento de una gobernanza armada en la zona, evidenciada en panfletos intimidatorios en los que las disidencias amenazan con declarar “objetivo militar” a quienes no se alineen con su estructura.

Además, se han documentado ataques con drones cargados con explosivos, que ya han dejado víctimas, así como el riesgo de instalación de minas antipersonal en caminos rurales.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca. Foto: imagen de archivo, Blu Radio.

“La situación de salud es crítica, puesto que han sido reportados casos de mujeres con crisis hipertensivas severas que no han podido ser evacuadas ni recibir atención médica debido al confinamiento”.

Publicidad

La situación también afecta gravemente a niños, niñas y adolescentes. En 2025 se registraron al menos siete casos de reclutamiento forzado, y actualmente 324 estudiantes no están asistiendo a clases debido a la violencia y las restricciones de movilidad.

Las condiciones precarias de las escuelas y la presencia de actores armados aumentan el riesgo de que los menores sean vinculados a estas estructuras ilegales.