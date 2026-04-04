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Blu Radio  / Judicial  / Recapturado el ‘monstruo de Anapoima’ en Ibagué, luego de su fuga de la cárcel de Jamundí

Recapturado el ‘monstruo de Anapoima’ en Ibagué, luego de su fuga de la cárcel de Jamundí

El hombre cumplía una condena de 27 años de prisión por los delitos de homicidio, hurto calificado y acceso carnal violento.

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