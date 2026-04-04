Recapturado el ‘monstruo de Anapoima’ en Ibagué, luego de su fuga de la cárcel de Jamundí

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó en las últimas horas la recaptura de Alexander Díaz Alvarado, conocido como ‘el monstruo de Anapoima después que se había fugado de la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, el viernes 03 de abril. El monstruo de Anapoima está señalado del robo y posterior homicidio y tortura de una familia y fue capturado nuevamente por las autoridades en la calle 24 Sur sector puente de la Cartagena, en Ibagué.

Díaz Alvarado cumplía una condena de 27 años de prisión por los delitos de homicidio, hurto calificado y acceso carnal violento. El hombre había sido trasladado a la ciudad de Cali tras ser condenado por hechos ocurridos en el municipio de Anapoima, Cundinamarca.

Alexander Díaz Alvarado permanecía en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, tras haber sido capturado en Melgar, Tolima, en 2024, señalado de homicidio, acceso carnal violento agravado y hurto calificado.

Además, se le vincula a un robo el 2 de noviembre del 2023 en una finca de Anapoima, Cundinamarca, donde junto a otro sujeto, sometió a una pareja; no solo para robarlos, sino para torturarlos y abusar de la mujer. Para ese entonces, el sujeto ya contaba con antecedentes judiciales relacionados con el porte y tráfico de armas.



Tras la recaptura, las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes para garantizar el reingreso del ‘monstruo de Anapoima’ al sistema penitenciario, mientras avanzan las verificaciones relacionadas con las circunstancias en las que se produjo la fuga desde la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca.

