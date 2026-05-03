Más de 20.000 atletas de 49 países participaron en la Maratón de Cali

La Maratón de Cali 2026 dejó un balance positivo. En total, participaron 20.000 atletas de 49 países, lo que confirma el crecimiento de este evento deportivo y su importancia para la ciudad.

En la carrera principal de 42 kilómetros, el etíope Gossa Challa fue el ganador con un tiempo de 2:11:49, destacándose como el más fuerte durante todo el recorrido.

Gossa Challa, de Etiopía, se coronó como ganador de la Maratón de Cali 2026. El atleta africano logró el primer lugar tras completar la competencia con un tiempo de 2:11:46. #VocesySonidos pic.twitter.com/qhf7y39lXU — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 3, 2026

El segundo lugar fue para el keniano Evans Nyakamba Mayaka, quien había ganado en 2025, con un tiempo de 2:11:54. El tercer puesto lo ocupó el etíope Habtamu Birlew, con 2:11:56.

El mejor colombiano fue Carlos Mario Patiño, de Manizales, quien terminó la carrera en 2:18:38, siendo el primer atleta del país en llegar a la meta.



En la categoría femenina, la keniana Stacey Ndiwa ganó con un tiempo de 2:29:55. La carrera fue exigente por la humedad, lo que hizo más difícil el recorrido para las participantes. Al finalizar, la atleta agradeció a la ciudad y destacó la dificultad del circuito.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, resaltó el crecimiento del evento. “Apenas llevamos dos años y ya somos una de las mejores maratones. Este año tuvimos 20.000 atletas y queremos llegar a 30.000 el próximo año, con más corredores de todo el mundo y también de Cali”, dijo.

Además de la competencia, miles de personas salieron a las calles para apoyar a los corredores, convirtiendo la maratón en una verdadera fiesta deportiva para la ciudad.