Más de 200 policías acompañarán a los viajeros en el Valle del Cauca durante el plan retorno

Durante todo el fin de semana en las vías del Valle del Cauca se encuentran dispuestos los corredores seguros para acompañar el regreso a casa de los viajeros en el departamento.

Estos controles están enfocados en corredores como la Vía al Mar, el municipio de Calima Darien, la vía Panamericana, donde se cuenta con 120 agentes de tránsito, además de 200 policías de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle. En Cali hay una medida especial, el 'pico y placa' para ingresar a la ciudad en horas de la tarde de este festivo.

"Vamos a estar en las entradas a la ciudad. Además, desde las 4:00 de la tarde hasta las 6:00 pm podrán ingresar vehículos pares, y de las 6:00 pm hasta las 8:00 de la noche podrán ingresar vehículos impares. Esta medida aplica solamente en el corredor del kilómetro 18 y también es aplicable solamente para los vehículos particulares", señaló Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad de Cali.

En medio del plan retorno las autoridades harán controles de velocidad para evitar siniestros en las vías. Pues ha sido un fin de semana complejo en materia de accidentalidad en Cali, desde el viernes hasta el momento, seis personas han muerto en diferentes accidentes de tránsito, la mayoría de ellos motociclistas.