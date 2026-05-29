MinDefensa anunció recompensa para evitar atentados en el suroccidente durante jornada electoral

En el último consejo de seguridad, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, se reunió en Cali, con los mandos de la Fuerza Pública y con las autoridades civiles regionales del Valle del Cauca y Junto a la Gobernadora Dilian Francisca Toro, el Alcalde Alejandro Eder y los comandantes regionales del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, y dio a conocer una serie de medidas.

La primera fue el ofrecimiento de hasta 200 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que permita anticiparse a la realización de actos terroristas en contra de la Fuerza Pública y hasta 50 millones de pesos para quien suministre datos que ayuden a prevenir o detectar delitos electorales.

"Pero también hay otro tipo de amenazas que pueden ser simpatizantes electorales y algunas personas que pueden votar afines alguna campaña que lo único que gustan es provocar a través de las redes sociales, utilizando lenguaje humillante y despectivo, y vemos que otros riesgos son ataques terroristas constreñimiento a electores, pero lo mejor para neutralizar un ataque de a veces prevenir por ello ofrecemos hasta 200 millones de pesos de recompensa por información prevenir cualquier atentado terrorista", aseguró el ministro.

También confirmó el despliegue de más de 17.600 uniformados quienes estarán custodiando los 1.152 puestos de votación previstos para que más de tres millones 790 mil personas ejerzan su derecho al voto.



"Son 1152 puestos de votación y están listos ya todos nuestros hombres tanto de el Ejército, la Policía de Infantería y de movilidad, tenemos también buques, drones y hay que decir que todas las actividades democráticas en Colombia, son muy diferente desde Bogotá, hasta hacerlas aquí el departamento del valle, todas tienen retos diferentes", expresó Sanchez.

El Ejército por su parte, anuncio que habrá un despliegue de 3.597 soldados serán desplegados para la seguridad de 340 puestos de votación, ejes viales y centros poblados donde asistirán los vallecaucanos durante la jornada electoral.

"Son más 3.500 soldados en el Valle para brindar la seguridad durante la jornada electoral este 31 de mayo, y las tropas estarán presentes en 300 puestos de votación y vamos a tener un trabajo de manera articulada con los diferentes autoridades para anticiparse el orden público y evitar afectar desarrollo las elecciones presidenciales", afirmó el brigadier General Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional

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Finalmente, se dispuso de la línea gratuita 157 para que la ciudadanía denuncie, con absoluta reserva, cualquier hecho que pueda afectar o poner en riesgo los comicios y la seguridad de los territorios