Motociclistas protestaron por operativos contra el servicio de transporte informal en Cali

Un grupo de aproximadamente 60 motociclistas y 10 vehículos particulares en la tarde de este domingo se tomaron la calle quinta en dirección al sur de Cali, al no llegar a ningún acuerdo con la Alcaldía, ante los constante operativos que actualmente adelanta la Secretaría de Movilidad contra el transporte informal por plataformas digitales.

Según los motociclistas y los trabajadores de vehículos particulares, les están negando el derecho al trabajo, por lo que decidieron realizar un "Plan Tortuga", por las vías de la ciudad.

"Hoy, 1 de septiembre, se siente que llega la Cop16 y diciembre, pero nosotros aquí seguimos firmes, en pie de luchas por estos operativos", dijo uno de los colaboradores de la protesta.

Sin embargo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reiteró que los operativos se hacen para ordenar la ciudad, para proteger la vida de los usuarios que se movilizan en aquellos vehículos que no cuentan con los documentos en regla, esto porque ha tenido un incremento el número de siniestros por cuenta de vehículos prestando el servicio de transporte de manera ilegal.

"A algunas personas les incomoda cuando ponemos retenes en las vías, cuando hacemos controles de tránsito, que los guardas están poniendo demasiadas multas, pues sepan que para eso me eligieron, para recuperar a Cali. El que tenga los papeles en orden no va a tener ningún problema, pero si no cuenten con que las autoridades le van a poner la multa y van a tomar acciones", dijo el mandatario local.

La Secretaría de Movilidad estuvo realizando un plan de desvíos e invitando a los ciudadanos a tomar la calle 10, carrera 15 y calle 8, evitando que queden atrapados en medio de las congestiones por la protesta.