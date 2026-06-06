Murió enfermera que laboraba en Cali tras someterse a un procedimiento estético

Las autoridades investigan la muerte de Nayeli Larrahondo, enfermera del Hospital Mario Correa Rengifo de Cali, quien en las últimas horas se sometió a un procedimiento estético en un centro de belleza del municipio de Puerto Tejada, ubicado en el norte del departamento del Cauca, de donde era oriunda.

De acuerdo con la información preliminar, la paciente presentó complicaciones durante la intervención, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital local. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, los médicos confirmaron que no presentaba signos vitales.

"Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Esta pérdida enluta a nuestro municipio y nos une en un sentimiento de dolor. Como institución, nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento que sea necesario a sus familiares", dijo la Alcaldía de Puerto Tejada en un comunicado.

Por su parte, las autoridades adelantan las respectivas indagaciones y la recopilación de pruebas para determinar las causas exactas de la muerte y establecer si existió algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido en el centro de estética.



"La Secretaría de Salud Municipal colaborará plenamente con las autoridades, aportando la información requerida durante el proceso. Asimismo, fortalecerá las jornadas de orientación ciudadana sobre los riesgos de acudir a establecimientos o personas que no cumplan con los requisitos legales para la realización de procedimientos estéticos", puntualiza el documento.

El caso ha generado conmoción entre familiares, amigos y compañeros de trabajo de la profesional de la salud, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la joven.