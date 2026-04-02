Murió Francisco Piedrahita Plata, exrector de la Universidad Icesi en Cali

A través de un comunicado oficial, la comunidad de la Universidad Icesi lamentó profundamente el fallecimiento de Francisco Piedrahita Plata, quien se desempeñó como rector de la institución durante más de dos décadas y fue reconocido por su liderazgo en el ámbito educativo.

En el pronunciamiento, la institución expresó que despiden no solo a un líder académico, sino también a un esposo, padre, hermano, abuelo y amigo, recordado por haber hecho de la educación su razón de vida al reconocer su potencial transformador para la sociedad.

La universidad también destacó su vida familiar y su relación con su esposa Claudia, la cual calificó como ejemplar. Asimismo, resaltó su compromiso con la formación de sus hijos y su cercanía en la educación de sus sobrinos.

"Su curiosidad, persistencia, solidaridad, capacidad para motivar y su buen humor, dejaron una huella imborrable entre quienes lo conocieron" dice el comunicado.



Sobre la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe

Tras la pérdida de su hijo, Piedrahita y su esposa crearon la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, iniciativa desde la cual impulsaron procesos de formación para miles de maestros, impactando a su vez a cientos de miles de estudiantes en diferentes regiones.



A las voces de reconocimiento también se sumó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien lamentó su fallecimiento y afirmó que “su vida deja un legado invaluable que los vallecaucanos sabremos reconocer, honrar y preservar”.