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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Murió Francisco Piedrahita Plata, exrector de la Universidad Icesi en Cali

Murió Francisco Piedrahita Plata, exrector de la Universidad Icesi en Cali

Francisco Piedrahita se desempeñó como rector de la institución durante más de dos décadas y fue reconocido por su liderazgo en el ámbito educativo.

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