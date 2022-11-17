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Murió Francisco Piedrahita Plata, exrector de la Universidad Icesi en Cali
Francisco Piedrahita se desempeñó como rector de la institución durante más de dos décadas y fue reconocido por su liderazgo en el ámbito educativo.
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Solo 1 de cada 4 estudiantes de grado 11 logra desarrollar las competencias básicas: Icesi
Un informe del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi revela que la mayoría de los jóvenes no alcanza los niveles esperados en matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales y sociales.
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Solo uno de cada dos jóvenes en Colombia llega a la educación media: ICESI
Un estudio de la Universidad Icesi muestra que apenas el 51% de los adolescentes de 15 y 16 años cursa grados décimo y once.
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Universidad Icesi lanza nueva carrera para preparar a los primeros ingenieros en Energía Inteligente
Norha Villegas, Decana de Ingeniería y Diseño de la Universidad Icesi, habló de este pregrado fue diseñado de la mano de empresas líderes del sector energético a nivel nacional e internacional.
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Beneficio de Icetex a estudiantes puede incidir en aumento de matrículas para 2023: rector del Icesi
El rector Esteban Piedrahita aseguró que los cambiois en el Icetex restringe el manejo de becas y ayudas de la universidad Icesi.