Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Beéle
Armada Nacional
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Solo uno de cada dos jóvenes en Colombia llega a la educación media: ICESI

Solo uno de cada dos jóvenes en Colombia llega a la educación media: ICESI

Un estudio de la Universidad Icesi muestra que apenas el 51% de los adolescentes de 15 y 16 años cursa grados décimo y once.

Estudiantes en un colegio_Grok.jpg
Estudiantes en un colegio
Foto: Grok, referencia
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 04:13 p. m.

La educación media, que corresponde a los grados 10 y 11, se ha consolidado como el nivel más vulnerable dentro del sistema escolar colombiano.

De acuerdo con el informe “Cobertura y abandono escolar en educación media”, elaborado por el Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, solo el 51% de los jóvenes en edad de cursarla se encuentra efectivamente matriculado.

Esto significa que uno de cada dos adolescentes abandona el sistema antes de finalizar este ciclo.

El estudio muestra que, aunque la cobertura en educación primaria y secundaria es cercana a la universalidad, el tránsito hacia la media presenta un rezago marcado. De los 971.000 estudiantes que ingresaron a grado primero en 2013, apenas 536.000 llegaron a grado once en 2023, lo que representa una pérdida acumulada del 45%. La mayor deserción ocurre en el paso de noveno a décimo grado.

estudiantes-de-colegio-en-santander.jpg
Educación en Santander.
Foto: Secretaría de Educación Santander

El análisis también evidencia diferencias regionales significativas. Mientras municipios como Sabaneta (75%), Sogamoso (74%), Chía (70%), Bogotá (64%) y Barranquilla (58%) superan el promedio nacional, departamentos como Vaupés (14%), Vichada (11%) y Guainía (11%) enfrentan grandes dificultades para mantener a sus jóvenes en la escuela.

Expertos en educación coinciden en que los retos de este nivel van más allá de la cobertura. Para Juliana Ruiz Patiño, investigadora de la Universidad Icesi, “no se trata solo de cupos, sino de eliminar las barreras que frenan a miles de jóvenes antes de llegar a grado 11”.

Publicidad

Por su parte, Darío Maldonado, profesor de la Universidad de los Andes, sostiene que el modelo educativo actual carece de atractivo para los adolescentes, mientras que Luz Karime Abadía, decana de Economía en la Universidad Javeriana, advierte que la falta de orientación vocacional y de conexión con el mundo laboral incrementa la deserción.

El informe concluye que el abandono en la educación media refleja una cadena de exclusión que comienza en primaria, se intensifica en secundaria y se agudiza en los últimos grados. Garantizar que los adolescentes culminen la escuela, según el estudio, es clave para reducir desigualdades y asegurar el desarrollo social y económico del país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Universidad Icesi