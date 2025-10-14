Solo 1 de cada 4 estudiantes de grado 11 logra desarrollar las competencias básicas: Icesi

El informe “Calidad educativa en la educación media en Colombia”, elaborado por el Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, muestra que tres de cada cuatro estudiantes de grado 11 no desarrollan de manera integral las competencias básicas evaluadas en las Pruebas Saber 11°.

El análisis, realizado entre 2016 y 2024, indica que solo la mitad de los jóvenes alcanza niveles adecuados en matemáticas y lectura crítica, mientras que apenas uno de cada cuatro logra resultados satisfactorios en todas las áreas: lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales y ciudadanas.

El documento, elaborado por Juliana Ruiz Patiño y Santiago Navia Jaramillo, especialistas del Observatorio, señala que aunque las pruebas no reflejan todos los factores que inciden en la calidad educativa, son el principal referente para su seguimiento. Según el estudio, las mejoras registradas tras la pandemia han sido leves, y la proporción de estudiantes con desempeños satisfactorios se mantiene prácticamente igual que hace ocho años.

Estudiante presentando la prueba Icfes. Foto: Ministerio de Educación

Los datos también muestran que el 30 % de los jóvenes que culminan la educación media no alcanza niveles satisfactorios en ninguna de las áreas evaluadas, lo que limita sus oportunidades para continuar estudios o vincularse al mercado laboral.



El análisis por regiones evidencia profundas diferencias. En municipios como Envigado y Armenia, cerca del 40 % de los estudiantes logra un desempeño adecuado en las cuatro áreas, mientras que en territorios como Chocó o Uribia (La Guajira) menos del 3 % alcanza ese nivel. Estas brechas se relacionan con factores estructurales que restringen el acceso a una educación de calidad y reflejan desigualdades persistentes en el país.

El informe advierte que la falta de competencias básicas no solo afecta las trayectorias educativas, sino también las posibilidades de inserción laboral y de participación ciudadana. Por ello, plantea la necesidad de fortalecer la articulación entre la educación media, la educación superior y la formación para el trabajo, con el fin de garantizar que los jóvenes cuenten con herramientas que les permitan continuar su desarrollo personal y profesional.