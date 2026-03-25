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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alerta en el Valle del Cauca por posible llegada de 'Segunda Marquetalia' al departamento

Alerta en el Valle del Cauca por posible llegada de 'Segunda Marquetalia' al departamento

Desde el Ejército señalan que ya se inició un despliegue ofensivo para evitar el ingreso de este nuevo grupo armado al territorio vallecaucano.

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