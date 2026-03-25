Alerta en el Valle del Cauca por posible llegada de 'Segunda Marquetalia' al departamento

Las autoridades en el norte y centro del Valle del Cauca se encuentran en alerta por el posible ingreso de las disidencias de las Farc conocidas como la Segunda Marquetalia a la zona rural de municipios ubicados sobre la cordillera Central, considerado un corredor estratégico para el narcotráfico en esta zona del departamento.

Esto después de verificar un comunicado de este grupo armado, que advertía sus intenciones de ingresar a este territorio, lo que provocaría entonces un conflicto con grupos armados ya existentes en esos sectores, como la estructura 'Adán izquierdo' de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' y el 'Frente 57 Yair Bermúdez', quienes ya tienen una disputa por el control de este territorio.

En el documento se indica que serían once municipios los que estarían en riesgo ante el posible ingreso de la 'Segunda Marquetalia' al departamento: Caicedonia, Sevilla, Buga, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Guacarí, Ginebra, Cerrito, Palmira y Pradera.

Ante este riesgo, desde la Asociación de Personeros del Valle del Cauca, Asoperval, están haciendo un llamado a las autoridades para atender esta alerta de forma inmediata, garantizando el bienestar y seguridad de la población civil.



"Sabemos que hay un riesgo enorme por la presencia de grupos armados irregulares en la cordillera, en este caso la segunda Marquetalia, que entre otras cosas lo que buscan es generar temor, zozobra y un control social y territorial en estos municipios. Estos mensajes constituyen una grave amenaza a los derechos fundamentales, en particular al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, pero sobre todo, a la seguridad de las comunidades", señaló el presidente de la Asociación y personero de Palmira, William Espinoza.

Desde el Ejército señalan que ya se inició un despliegue ofensivo para evitar el ingreso de este nuevo grupo armado al territorio vallecaucano, teniendo en cuenta que existe una alta probabilidad de confrontaciones entre este y otros actores armados.

"Hacemos un urgente llamado al Estado colombiano, al presidente, al ministerio de defensa, a la Fuerza Pública y a la gobernación y alcaldías, para que se adopten las medidas inmediatas de protección y prevención que garanticen la seguridad de la población civil y eviten cualquier vulneración o infracción al Derecho Internacional Humanitario", finalizó el personero Espinoza.