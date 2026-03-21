Valle del Cauca ya tiene definidos sus representantes a la Cámara

En un acto que marca el cierre del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral acompañó la entrega de credenciales a los representantes a la Cámara elegidos por el Valle del Cauca, oficializando así la conformación política del departamento de cara al nuevo Congreso.

Durante la jornada, se confirmaron las 13 curules que le corresponden al Valle: seis serán ocupadas por el Pacto Histórico, dos por el Partido de la U, dos más por el Centro Democrático y una curul para Cambio Radical, Liberal y Nuevo Liberalismo. Con esta distribución, se define el mapa político regional que comenzará funciones el próximo 20 de julio de 2026.

Elecciones en Colombia 2026 // Foto: AFP

Voceros de distintas colectividades coincidieron en resaltar el desarrollo del proceso. Desde el Pacto Histórico, Paola Andrea Quiñones aseguró que el escrutinio contó con garantías, mientras que Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, destacó la transparencia de la jornada y el respaldo ciudadano reflejado en las urnas.

Mesa de votación. Foto: Registraduría

Por su parte, el organismo electoral subrayó que el proceso se llevó a cabo con normalidad y sin contratiempos, reiterando su compromiso con la transparencia y la legitimidad. El delegado del CNE en el Valle del Cauca enfatizó que se cumplió con lo establecido por la democracia, garantizando el respeto por la voluntad de los votantes.



Con la entrega de estas credenciales, el Valle del Cauca cierra su ciclo electoral y se prepara para tener una nueva representación en el Congreso de la República.