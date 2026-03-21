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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Valle del Cauca ya tiene definidos sus representantes a la Cámara

Valle del Cauca ya tiene definidos sus representantes a la Cámara

Con la entrega de credenciales y el aval del Consejo Nacional Electoral, quedaron oficialmente asignadas las 13 curules del departamento para el próximo periodo legislativo.

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