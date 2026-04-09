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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Así como Epa Colombia está en la cárcel por vandalizar Transmilenio, en Cali será igual": alcalde

"Así como Epa Colombia está en la cárcel por vandalizar Transmilenio, en Cali será igual": alcalde

Los principales afectados con estos daños son más de 50.000 usuarios del MÍO, que diariamente utilizan el corredor de la Calle 5ta.

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