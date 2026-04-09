"Así como Epa Colombia está en la cárcel por vandalizar Transmilenio, en Cali será igual": alcalde

Las autoridades en Cali se encuentran recolectando videos de las cámaras de seguridad del sistema de transporte MIO para identificar y lograr la judicialización de los encapuchados que en la noche del miércoles vandalizaron ocho estaciones, pintando grafitis y provocando múltiples daños, que interrumpieron el servicio por varias horas.

Estos hombres realizaron estas afectaciones durante la 'Marcha de las Antorchas' de estudiantes de la Universidad del Valle, quienes realizaron un recorrido por la calle 5ta. desde el campus Meléndez hasta la sede de San Fernando.

"No es aceptable que una absoluta minoría destruya los bienes públicos para hacerse oír o por la razón que sea. Hemos visto en otras ciudades como en Bogotá, donde personas que han destruido el transporte público, como la influenciadora Epa Colombia, está en la cárcel. Por eso vamos a proceder a judicializar a los responsables de este hecho. Ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos para poder identificar a las personas que vandalizaron estos lugares", señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Las estaciones afectadas fueron Estadio, Tequendama, El Lido, Refugio, Caldas, Capri, Meléndez y Buitrera. Además, la comunidad denuncia que negocios y viviendas del sector también fueron vandalizados, incluyendo una exhibición artística a las afueras del Centro de Ciencia, Arte y tecnología Yawa.



"Afectaron la infraestructura del transporte masivo, múltiples establecimientos comerciales donde quienes trabajan son de clase trabajadora, personas que necesitan el sustento diario para poder llevar un alimento a su casa, personas y estudiantes que se movilizan en este transporte masivo en todo el sector, sin ningún sentido, ya que estos vándalos no representan ni a los estudiantes ni a la clase trabajadora", indicó Carlos Ortiz, edil de la comuna 19.

Los principales afectados con estos daños son más de 50.000 usuarios del MIO, que diariamente utilizan este corredor, pues por varias horas el servicio estuvo suspendido. Desde Metrocali ya han desplegado una cuadrilla de mantenimiento para reparar los daños de las estaciones, las más afectadas fueron Meléndez y Tequendama.

"Esta estación es la que más pasajeros mueve, 23.000 pasajeros. Ustedes pueden ver como las personas vienen en muletas a las citas médicas. Imagínense que ellos tengan que desplazarse desde Estadio, desde Guadalupe en muletas, porque te nos toca cerrar Tequendama porque estas personas no pueden protestar pacíficamente. Corrimos a arreglarlas. Estimamos los daños en más o menos 100 millones de pesos, lo que pasa es que nosotros hemos hecho la mayoría de los arreglos con repuestos que teníamos", aseguró Álvaro Rengifo, presidente de Metrocali.