Panfleto atribuido a disidencias amenaza a gestora social en Dagua, Valle

La tensión aumenta en el municipio de Dagua luego de la difusión de un panfleto atribuido a disidencias de las Farc, en el que se amenaza a la gestora social Ceneibe Jaramillo Correa, señalándola como supuesto objetivo militar. En el documento, se le acusa de presuntos hechos de corrupción y se le exige abandonar el territorio en un plazo de 24 horas, bajo amenazas de posibles represalias violentas.

La situación encendió las alarmas entre las autoridades y la comunidad, debido al temor de un nuevo incremento de la violencia en la región. Tras conocerse el contenido del panfleto, Ana María San Clemente, hija de la gestora social y actual alcaldesa del municipio, rechazó categóricamente las intimidaciones.

“Es momento de exigirle a las autoridades celeridad en estos procesos, a la Fiscalía, a la Policía y sobre todo a la UNP y a la Gobernación del Valle para que activen las rutas de protección inmediata, se adelanten las investigaciones y se determinen los responsables de estos panfletos intimidatorios”, dijo Sanclemente.

Sanclemente recordó, además, que el panorama de seguridad en la zona continúa siendo complejo, especialmente después del reciente asesinato de una concejal en el municipio de Obando, hecho que ha aumentado la preocupación frente a este nuevo caso.



A su vez, la alcaldesa Karol Villarejo confirmó que, tras la aparición de las amenazas, se realizará un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y coordinar medidas de respuesta. Mientras tanto, habitantes del municipio permanecen en estado de alerta ante el riesgo de nuevos hechos violentos.