"Nuestro país no necesita más guerra": alcaldesa de Dagua tras nueva quema de carros en plena vía

El recrudecimiento de la violencia en el suroccidente colombiano sumó un nuevo episodio de terror la noche de ayer. En la vía que conecta a Cali con Buenaventura, específicamente en jurisdicción del municipio de Dagua, hombres de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', interceptaron e incineraron tres vehículos, generando zozobra en la región.

La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, confirmó en Mañanas Blu que el ataque ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche. Según el reporte oficial, “hombres armados detienen los vehículos y proceden a incinerarlos”.

Los automotores afectados fueron identificados como un camión de carga, un bus pequeño y una camioneta.



Incertidumbre sobre los motivos y desabastecimiento

Aunque la vía ya ha sido habilitada y la policía hizo presencia en el sector, las razones detrás de este ataque sistemático contra el transporte de carga —el tercero desde el fin de semana— siguen siendo materia de investigación. Al respecto, la mandataria local señaló: “Asumimos que pueden ser situaciones asociadas a algunas capturas que se han realizado en los últimos días, pero desconocemos el porqué están atacando o incinerando este tipo de vehículos”.

Este panorama ha provocado que cerca de 3.800 vehículos de carga permanezcan detenidos por temor a nuevos ataques en la Vía Panamericana, lo que ya está derivando en un preocupante desabastecimiento en la zona.



El orden público en la zona rural

La alcaldesa Villarejo explicó que, si bien la cabecera municipal cuenta con presencia institucional, la situación en las zonas de montaña es distinta. Los grupos armados operan principalmente en áreas rurales dispersas y profundas, utilizando las rutas de la cordillera para movilizarse.



“Hemos tenido algunas situaciones donde en el mismo punto precisamente nos instalan cilindros marcados con las Farc y algunos con explosivos”, relató la funcionaria, aclarando que estos han sido detonados de manera controlada por la fuerza pública.

La mandataria enfatizó que los atacantes “llegan al parecer por vías rurales, hacen lo que deben hacer y por supuesto se retiran” hacia la profundidad de la montaña.



Turismo y la economía

Dagua es reconocido como un destino de ecoturismo por corregimientos como El Carmen y El Queremal, donde familias vallecaucanas poseen fincas de recreo. A pesar de la alerta de las Naciones Unidas y las recomendaciones de viaje de Estados Unidos para no visitar el Valle del Cauca, la alcaldesa confía en que el impacto no sea devastador, aunque reconoce que habrá una disminución de visitantes por el temor latente.

Finalmente, Villarejo hizo un llamado vehemente a la unidad y al cese de las hostilidades: “Nuestro país no necesita más guerra. Nuestro país necesita paz y que todos miremos hacia un mismo sitio.

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Escuche aquí la entrevista: