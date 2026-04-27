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Tres vehículos fueron incinerados por hombres armados en la vía al mar en Dagua, Valle

Autoridades confirmaron que dos furgones y una camioneta fueron incinerados en la zona tras patrullajes de la fuerza pública. No se reportaron personas lesionadas.

Queman tres vehículos en la vía al mar
Captura de pantalla de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Autoridades confirmaron que tres vehículos, dos furgones y una camioneta fueron incinerados en plena vía al mar, a la altura del sector de El Limonar, en jurisdicción del municipio de Dagua, en un nuevo hecho que alteró el orden público en el Valle del Cauca.

De manera preliminar, se conoció que hombres armados habrían interceptado a los conductores de los automotores y posteriormente les prendieron fuego. Los hechos se registraron luego de que la fuerza pública culminara sus labores de patrullaje en este corredor vial.

“Se maneja una información preliminar de tres vehículos que fueron incinerados ahí en la vía nacional, en la entrada a lo que se conoce como Consuegra. Lo que sabemos es que cuando ya estaban prendidos, la gente que pasa por el sector empezó a llamar a las autoridades y ellos fueron los primeros en dar aviso. Eso ocurrió a unos 100 metros de la cabecera municipal”, dijo Karol Villarejo, alcaldesa de Dagua.

La mandataria confirmó que en este hecho no se reportaron personas lesionadas y advirtió que, aunque en la zona no se habían presentado recientemente casos similares de quema de vehículos, sí existe un nivel elevado de riesgo por la presencia de grupos armados.

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“Nosotros allí no hemos tenido quemas de vehículos, pero sí tenemos la alerta, teniendo en cuenta que Dagua ha sido un municipio donde se han presentado otros hechos de alteración. Hemos tenido instalación de cilindros, como en El Queremal, así como en la vía nacional, y sabemos que la situación de orden público en el departamento es difícil y estamos en incertidumbre”, expresó Villarejo.

La situación generó afectaciones en la movilidad sobre este corredor estratégico que comunica a Cali con el puerto de Buenaventura, mientras unidades de la fuerza pública realizaban las respectivas verificaciones en el lugar. El paso vehicular permaneció restringido durante varias horas.

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