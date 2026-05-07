Personería de Obando, Valle, advierte que otros seis concejales del municipio están amenazados

Tras el asesinato de la presidente del Concejo Municipal de Obando, Valle, Mileidy Yurani Villada, las alarmas en el norte del Valle del Cauca están encendidas respecto al riesgo que corren otros concejales, funcionarios y líderes políticos del municipio, quienes también han sido amenazados recientemente.

Cada mes, a través de mensajes en redes sociales, el nombre de la concejal Villad, junto con el de otros líderes, era publicado en un panfleto amenazante donde se les exigía su salida del municipio de Obando a cambio de no atentar contra su vida. Además, desde hace cuatro años Villada estaba siendo víctima de intimidaciones.

El personero de Obando, Herner Carreño, aseguró que, a pesar de las diferentes declaraciones que brindó anteriormente la concejal ante las autoridades solicitando protección, nunca se le brindó un esquema de seguridad adecuado, pues la Unidad Nacional de Protección le envió un chaleco y un celular como medida de protección, sin asignarle un escolta.

"Ella aparece en casi en todos los panfletos que se vienen compartiendo por esas cadenas de WhatsApp, y los cuales se atribuyen a unas bandas criminales que operan en el municipio y que se pelean la renta de la economía ilícita, el microtráfico. Ellos son los que producen estas amenazas y obviamente pues aquí está el resultado lamentable", indicó Carreño.



El personero advirtió que, además de la presidente del Concejo, hay otros seis concejales de los diez que actualmente están activos, que también han sido intimidados recientemente y cuyo esquema de protección es deficiente.

"Hay una preocupación inmensa porque más del 70% de los integrantes de la Corporación Pública Administrativa del hecho Popular, es decir, el Concejo Municipal se encuentran amenazados, no era la única concejal, hay seis concejales más que se encuentran amenazados, y ninguno cuenta con esquema de seguridad", añadió el personero.