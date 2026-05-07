Centro Democrático en el Valle exige garantías de seguridad tras asesinato de concejal de Obando

El asesinato de Mileidy Villada, actual presidente del Concejo del municipio de Obando, Valle del Cauca, militante del partido Centro Democrático, ha encendido las alarmas entre los diferentes líderes políticos del país.

La cabildante fue atacada a disparos por dos hombres que huyeron a bordo de una motocicleta. Al parecer, iban hacia el municipio de La Victoria, también en el norte del Valle.

La concejal, militante del Centro Democrático, venía siendo víctima de amenazas desde hace cuatro años, y en los últimos días, a través de redes sociales, había circulado un panfleto amenazante con su nombre y el de varios líderes políticos de este municipio. A pesar de las múltiples solicitudes que se le hizo a la unidad nacional de protección, la concejal nunca recibió un esquema de seguridad.

Tras el crimen, el coordinador del partido centro Democrático en Valle del Cauca y actual diputado, Rafael Rodríguez, exigió a las autoridades acelerar el proceso de investigación y reforzar la seguridad de los militantes de este partido en el marco de la época electoral.



"Quiero solicitarle a las autoridades que esclarezcan estos hechos, que encuentren a los responsables, pero también que por favor revisemos muy bien lo que está pasando en nuestro departamento con el orden público y con la posibilidad de que nosotros desde el Centro Democrático podamos seguir haciendo y ejerciendo nuestras labores con protección y con derecho a poder movernos libremente por todo nuestro territorio", dijo el diputado.

A través de X, el partido Centro Democrático rechazó el asesinato de la concejal Villada, asegurando que este crimen a solo 25 días de las elecciones, es un nuevo golpe al partido por “la violencia que hoy azota a Colombia y sigue acabando con la vida de líderes políticos y voces de oposición”. En el texto también se envía una mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares de la concejal.

"Le preguntamos al Gobierno nacional ¿hasta cuándo va a permitir que nos sigan asesinando a los miembros del partido de la oposición? A la familia de Mileidy, un mensaje de solidaridad. No descansaremos hasta encontrar la verdad, hallar los responsables y que se haga justicia", señaló Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático.

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Finalmente, la candidata presidencial del partido, Paloma Valencia, expresó su preocupación por la falta de garantías que existe para los integrantes del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales.

"Queremos rechazar con toda contundencia el asesinato en Obando, Valle, de nuestra concejal Mileidy Villada, concejal del Centro Democrático. Vinieron en una moto y la mataron. El gobierno sigue descuidando a los colombianos. El gobierno no le da garantías a la oposición", aseguró la candidata.