Policía resultó herido en medio de enfrentamientos entre grupos armados en Bolívar, Valle

Un subintendente de la Policía resultó herido en medio de una alteración al orden público desencadenada por el enfrentamiento entre integrantes el Clan del Golfo y otro grupo criminal en zona rural del municipio de Bolívar, al norte del Valle del Cauca.

La situación se registró en el corregimiento La Primavera, donde integrantes de la subestructura Yefferzon Madera del Clan del Golfo se enfrentaron contra sujetos que al parecer pertenecieron a la estructura criminal conocida como Los Rastrojos. La policía llegó al sitio para controlar la situación y en medio de esta reacción resultó herido un subintendente de la institución.

"Unos bandidos probablemente de una de las estructuras que forma parte de la zona norte, sobre todo el cañón de Garrapatas, se movilizaban en un vehículo de gama alta. Estos se encuentran a unas cuadras de la subestación de Policía con unos hombres en motocicleta. Se genera un intercambio de disparos y por supuesto nuestros policías de forma valerosa salen a enfrentar a estos delincuentes para proteger a la población civil que allí se encontraba", explicó a Blu Radio el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño.

Una vez evacuado el uniformado se activó el Plan Defensa para evitar algún ataque contra la estación o contra la comunidad, además se fortaleció el despliegue militar en la zona para fortalecer las labores de vigilancia e investigación, para dar con los sujetos que hirieron al subintendente.



"El policía está bien, gracias a mi Dios, así que no hay ningún problema y ya la situación está controlada. En este momento el Ejército está acompañando a la Policía para tner más presencia en esa zona y que de esa manera, articulados, pues podamos lograr que haya más seguridad y tranquilidad", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.