Presunto asesino del músico Luder Quiñones también está involucrado en muerte de un policía en Cali

En medio de una operación policial realizada en el barrio Bochalema al sur de Cali, las autoridades localizaron a Juan Esteban Sánchez Valencia, conocido en el mundo criminal como alias 'El Zarco' o 'El Enfermero'. Este hombre está señalado de ser uno de los sicarios que atacaron a disparos al percusionista Luder ‘Junior’ Quiñones, miembro de la orquesta de Willy García.

El reconocido músico fue asesinado el pasado 17 de marzo, en el centro de la capital vallecaucana, cuando se encontraba junto a su esposa en un establecimiento comercial haciéndole una intervención a su vehículo particular; hasta el sitio llegaron tres sujetos que le dispararon en varias ocasiones.

Tras la recolección de datos, testimonios y videos de seguridad, se logró dar con la pista de este sujeto, quien ya contaba con varios años de actividad delictiva; incluso, ya había estado privado de la libertad, pues anteriormente había sido capturado por atracar a conductores de vehículos particulares a bordo de su motocicleta, utilizando un uniforme de enfermería para pasar desapercibido.

"El análisis de más de 50 horas de material de vídeo fue esencial para esclarecer este hecho. Es importante destacar que este sujeto es un delincuente recurrente. En el año 2024 ya había sido capturado y, sin embargo, hoy se encontraba en libertad. Adicionalmente, esta persona está sindicada del homicidio sucedido en agosto de 2024, de nuestro patrullero Iván Fernando López", aseguró el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.



A alias 'El Zarco' le imputarán los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Mientras tanto, las autoridades reiteran que la recompensa de 20 millones de pesos se mantiene para capturar a más personas involucradas en el crimen del músico.