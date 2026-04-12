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Presunto asesino del músico Luder Quiñones también está involucrado en muerte de un policía en Cali

A alias 'El Zarco' le imputarán los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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