¿Qué causó el accidente en show de Monster Truck en Popayán? La piloto era experta

La ciudad de Popayán enfrenta una de las tragedias más impactantes de los últimos años tras el accidente ocurrido durante un espectáculo de Monster Truck, que dejó al menos cuatro personas fallecidas y decenas de heridos, entre ellos varios menores de edad. Las autoridades locales, encabezadas por el secretario de Gobierno, Reynel Polanía, aseguran que aún es prematuro determinar las causas exactas del siniestro, mientras la Fiscalía avanza en la investigación.

De acuerdo con la información conocida, el incidente se registró en el sector del Boulevard Rosa, en las afueras de la ciudad, donde cerca de 1.500 asistentes presenciaban el espectáculo de vehículos modificados. La jornada transcurría con normalidad hasta que una de las camionetas, conducida por Sonia Segura, perdió el control, rompió las barreras de seguridad y arrolló a decenas de personas.

El saldo inicial fue devastador: más de 40 heridos y varias víctimas mortales, entre ellas menores de edad. “El vehículo salió de la pista, se va hacia la zona de espectadores, derribó las vallas de seguridad y arrolló a 44 personas”, se reportó desde el lugar de los hechos .

¿Qué pasó en Popayán?

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el secretario de Gobierno de Popayán, fue enfático en señalar que aún no hay conclusiones sobre las causas del accidente: “No, sería muy prematuro entrar a determinar la causa de lo que aconteció (…) necesitamos resultados urgentes, prontos, sobre esa investigación para tener con certeza cuál fue la causa de este accidente”, afirmó el funcionario.



Polanía explicó que la administración municipal ya está colaborando con la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades, tanto de la conductora como de los organizadores del evento.

¿Quién es la conductora?

Uno de los elementos que ha llamado la atención es el perfil de la conductora involucrada. Según el secretario, se trata de una mujer con amplia experiencia en este tipo de espectáculos.

“Es una persona con mucha idoneidad y pericia en esta actividad (…) incluso nos comentaron que es la única dama en Latinoamérica autorizada para este tipo de eventos”, señaló Polanía.

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Actualmente, la conductora permanece hospitalizada, lo que ha impedido que las autoridades obtengan su versión de los hechos. Su testimonio será clave para reconstruir lo sucedido y determinar si hubo fallas mecánicas, error humano o factores externos.

¿Fallaron las medidas de seguridad?

Uno de los puntos más críticos tras la tragedia es el cuestionamiento sobre las condiciones de seguridad del evento. Aunque el secretario de Gobierno aseguró que se cumplieron los requisitos legales, reconoció que este aspecto también será materia de investigación.

La Oficina de Gestión del Riesgo hizo una verificación previa (…) inclusive una hora antes estuvo en el lugar revisando todos los requisitos indicó.

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Sin embargo, las imágenes y testimonios de asistentes sugieren que las barreras de contención no fueron suficientes para evitar que el vehículo alcanzara al público. Ante esto, Polanía reiteró que será la Fiscalía la encargada de determinar si hubo negligencia o incumplimiento de protocolos.

“Hace parte de la investigación (…) determinar la ausencia de medidas de seguridad, si las hubo, y establecer responsabilidades”, puntualizó.

Balance de víctimas y atención médica

El impacto del accidente dejó una alta cifra de lesionados, muchos con heridas de gravedad. Inicialmente se reportaron más de 50 heridos, aunque con el paso de las horas varios fueron dados de alta.

En centros médicos de la ciudad permanecen pacientes con lesiones complejas, incluyendo niños en estado crítico. “Tenemos 17 heridos, de los cuales 5 son pediátricos (…) en estado delicado en unidad de cuidados intensivos”, informaron desde el Hospital San José.

En cuanto a las víctimas fatales, las autoridades confirmaron que se trata de tres mujeres, dos de ellas menores de edad, aunque reportes posteriores elevan la cifra a cuatro fallecidos.

Otro aspecto bajo revisión es la legalidad del evento. Según el secretario Polanía, el espectáculo contaba con los permisos requeridos y una póliza de responsabilidad civil vigente.

La administración es muy cuidadosa para cumplir con el protocolo (…) se expide el permiso una vez se verifican todos los requisitos explicó.

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No obstante, la tragedia ha abierto un debate sobre la efectividad de dichos controles y la necesidad de reforzar la regulación de eventos de alto riesgo en Colombia.