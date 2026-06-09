Ryan Castro sorprendió a los caleños con espontánea presentación en el barrio Obrero

Miles de personas llegaron en la noche de este lunes festivo hasta el barrio Obrero, en el centro de Cali, para disfrutar de una presentación sorpresa del artista de música urbana Ryan Castro, desde una terraza de uno de los sitios más representativos del corazón de la ciudad.

El cantante paisa anunció su visita a Cali a través de sus redes sociales a pocas horas de su presentación, convocando a sus fanáticos a llegar al Obrero, donde interpretó varios de sus éxitos.

La sorpresa de la noche no sólo fue la presentación del 'Cantante del Gueto' en la ciudad, sino que el artas de música urbana también entonó un cover del éxito de salsa 'Lluvia', conocida canción de Eddie Santiago, haciendo un homenaje a la esencia e identidad de Cali.

"Yo quiero que toda esta gente que vino hoy a parchar con Ryan Castro se prepare porque el 22 de agosto llenamos el Pascual... En estos días estaba haciendo música y de casualidad me llamó un maestro, un maestro que hace muy buena música, y me dijo que quería grabar conmigo, no se la he mostrado a nadie, pero quiero ponerla acá porque sé que les gusta la salsa", aseguró Castro desde la terraza.



Aunque la presentación del 'Cantante del Guetto' finalizó en completa normalidad, minutos después, en medio del público se registró una riña callejera, que generó temor entre las personas que aún permanecían en la vía pública, sin embargo, el hecho no dejó heridos de gravedad.