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Balacera en el norte de Cali deja un muerto: se enfrentaron autoridades y hombres en carro robado

Los hombres se movilizaban a bordo de un vehículo identificado con emblemas de una entidad pública, el cual había sido reportado como robado días atrás.

Balacera en el norte de Cali.
Balacera en el norte de Cali
Foto: tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

En el norte de Cali, las autoridades se enfrentaron a disparos con dos presuntos delincuentes que pretendían ingresar un cargamento de clorhidrato de cocaína a la capital del Valle del Cauca. El hecho se registró en el sector de Sameco, en medio de uno de los puestos de control instalados en el marco del 'Plan Retorno'.

Los hombres se movilizaban a bordo de un vehículo identificado con emblemas de una entidad pública, el cual había sido reportado como robado días atrás. El conductor ignoró la señal de pare, y su copiloto atacó a disparos a los soldados que se encontraban en el sitio, en un intento de escapar del lugar.

"Película, película, por acá, fuerte balacera en Sameco, cogieron a esos manes de la camioneta, el Ejército, Policía y de todo", señalaron algunos ciudadanos que registraron el enfrentamiento, a través de las redes sociales.

A través de un comunicado, la Tercera División del Ejército confirmó que tras el intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes murió. El segundo logró escapar del lugar, al abordar una motocicleta.

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"Hasta el momento, se ha logrado establecer que el vehículo utilizado en el hecho había sido reportado como hurtado y se están realizando los procedimientos técnicos para determinar la cantidad del estupefaciente", señaló el comunicado del Ejército.

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