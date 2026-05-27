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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Fiscalía pide cárcel para implicados en la balacera ocurrida en el norte de Barranquilla

Fiscalía pide cárcel para implicados en la balacera ocurrida en el norte de Barranquilla

El ente acusador sostuvo que los procesados son reincidentes en la comisión de delitos y que dejarlos en libertad o imponer una medida inferior sería un riesgo para la sociedad.

Audiencia medida caso Atenas.jpg
Audiencia virtual de solicitud de medida de aseguramiento.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Ante un juez de control de garantías fue presentada la solicitud de la Fiscalía para que sean enviados a prisión Daniel de Jesús González Palma y Joel Andrés Estor Gómez, imputados como unos de los presuntos responsables de la balacera registrada el pasado lunes contra la empresa de seguridad Atenas, en el norte de Barranquilla.

El fiscal expuso que los procesados representan un peligro para la sociedad y que hay riesgo de que evadan la justicia, si se tiene en cuenta la gravedad del daño causado y su comportamiento frente a eso, pues en medio del ataque una persona murió y otras resultaron heridas, mientras ambos hombres solo intentaban escapar y deshacerse de sus armas.

El representante del ente acusador insistió en que imponerles una medida inferior no protegería a la sociedad, pues ambos han enfrentado procesos previamente y hasta ahora nada ha impedido que sigan involucrados en nuevos hechos delictivos.

"Necesitamos que estas personas cumplan, que se les obligue sujetarse a esta investigación y, asimismo, puedan cumplir la pena que se les vaya a imponer. Más, cuando ha sido un hecho tan triste y desgarrador para nuestra ciudad, donde ha puesto en peligro la vida y ha levantado los niveles estadísticos de inseguridad", expuso el fiscal.

La audiencia continuará el próximo lunes, a las 4 de la tarde, con la intervención de la defensa y el Ministerio Público. Luego, se espera la decisión del juez frente a la medida que interpondrá a ambos detenidos.

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Como se recordará, a ambos procesados la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, y aunque ninguno de los dos aceptó cargos, el representante del ente acusador sostuvo que hay pruebas suficientes sobre la presunta participación de ambos en estos hechos, entre ellas las armas de largo alcance que les incautaron.

El atentado iba dirigido contra Raúl Montes, gerente de la empresa Atenas y ex mano derecha de alias ‘La Gata’. Hasta esa empresa de seguridad, varios hombres llegaron y abrieron fuego de manera indiscriminada, tanto así, que en menos de tres minutos fueron detonados al menos 80 disparos, según se observa en las imágenes grabadas en cámaras de seguridad.

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Por el hecho, también fue aprehendido un menor de edad, quien está siendo procesado por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

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