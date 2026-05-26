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Sicario capturado por balacera en Barranquilla había sido detenido por homicidio hace 19 días

Entre los detenidos también hay un adolescente de 17 años. En el operativo les incautaron un fusil, una subametralladora y un proveedor que le adaptaron a una pistola para poder disparar 50 balas.

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Joel Andrés Estor Gómez, de 22, capturado.
Policía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Las autoridades revelaron la identidad de los tres presuntos responsables capturados tras el atentado armado que fue perpetrado contra Raúl Montes, socio y propietario de la empresa de seguridad Atenas, quién en el pasado fue mano derecha de Enilse López, la fallecida empresaria del chance conocida como ‘La Gata’. 

De acuerdo con un reporte preliminar de la Policía, los detenidos serían integrantes del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’. Llama la atención que uno de ellos, identificado como Daniel de Jesús González Palma, alias ‘Danielito’, de 23 años, el pasado 7 de mayo había sido capturado como sospechoso por haber participado en un homicidio, sin embargo, poco después quedó libre. Este joven, quien además tiene otras anotaciones judiciales por hurto calificado, hurto de menor cuantía y porte ilegal de armas, resultó herido la mañana del martes durante el cruce de disparos con el Gaula del Ejército y los escoltas de Raúl Montes.

Otro de los capturados es Joel Andrés Estor Gómez, de 22 años, quien ha sido detenido tres veces por porte ilegal de armas.

El tercer implicado es un adolescente de 17 años conocido con el alias de ‘Luchito’. El menor que resultó herido en una de sus piernas en medio de la balacera, también había sido detenido por las autoridades en octubre del año pasado con un arma ilegal, sin embargo poco después salió libre.

Según las investigaciones preliminares, los tres harían parte de la estructura criminal ‘Los Costeños’ y habrían participado en el ataque armado ejecutado en la calle 84 con carrera 43B, frente a la empresa de seguridad Atenas.

En este atentado murió el escolta Argenis Andrés Bonett Carmona, de 30 años, mientras que tres de sus compañeros resultaron heridos. En la escena fueron halladas 67 vainillas calibre 9 milímetros, 13 calibre 5.56, un cartucho sin percutir y un proyectil.

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Llama la atención a las autoridades que los criminales además de llevar armas de largo alcance, tenían un proveedor tipo tambor, es decir, un accesorio que le fue adaptado a la pistola 9 milímetros que les incautaron, el cual les permitía disparar hasta 50 cartuchos.

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Los capturados están a disposición de la Fiscalía y serán llevados a audiencia en las próximas horas.

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