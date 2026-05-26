Imputan cargos a capturados por balacera contra empresa de seguridad en Barranquilla

Después de que un juez de control de garantías legalizó las capturas de Daniel de Jesús González Palma y Joel Andrés Estor Gómez, la Fiscalía les imputó cargos a ambos detenidos para que respondan por la sonada balacera que estremeció al norte de Barranquilla el pasado lunes, dejando a un hombre muerto y a otros cinco heridos.

A ambos procesados la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, y aunque ninguno de los dos aceptó cargos, el representante del ente acusador sostuvo que hay pruebas suficientes sobre la presunta participación de ambos en estos hechos, entre ellas las armas de largo alcance que les incautaron.

Vale decir que uno de los heridos es justamente Daniel de Jesús, quien debió conectarse a la audiencia y comparecer de manera virtual desde la clínica donde recibe atención por las heridas que sufrió en su pierna izquierda.

Este miércoles, a partir de las 2:00 de la tarde, continuarán estas audiencias concentradas, en las que ahora se espera que la Fiscalía solicite medida de aseguramiento en contra de los procesados y entregue mayores detalles sobre el atentado, el cual iba dirigido contra Raúl Montes, gerente de la empresa Atenas y ex mano derecha de alias ‘La Gata’.



De acuerdo con cámaras de seguridad, el ataque ocurrió hacia las 8:45 de la mañana, cuando varios hombres llegaron y abrieron fuego contra la sede de la empresa de seguridad Atenas. Allí, en menos de tres minutos fueron detonados al menos 80 disparos, según se observa en las mismas imágenes grabadas.

Por el hecho, también fue aprehendido un menor de edad, quien está siendo procesado por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.