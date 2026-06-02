Ejército destruye una tonelada de cocaína tras desmantelar laboratorio en Cúcuta

La acción fue desarrollada por tropas de la Segunda División del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, en la vereda La Pedregosa de Cúcuta, donde fue ubicado y destruido un laboratorio para el procesamiento de cocaína. Durante el operativo fueron incautados 920 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en $6.900 millones.

Las autoridades también encontraron 400 galones de cocaína en suspensión, 110 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en el procesamiento del alcaloide y 1.378 galones de insumos líquidos.

"El complejo estaba conformado por siete estructuras rudimentarias destinadas a la producción a gran escala de droga. De acuerdo con información de inteligencia militar, la infraestructura ilegal tendría vínculos con el Grupo Armado Organizado ELN y contaba con una capacidad de producción mensual cercana a las tres toneladas de cocaína. El estupefaciente era transportado a través del golfo de Maracaibo, en Venezuela, y posteriormente movilizado por rutas del Caribe con destino a mercados ilícitos de Norteamérica y Europa", afirmó el coronel Edwin Ortiz Tascón, comandante de la Brigada Contra el Narcotráfico N.°02.

El Ejército Nacional incautó cerca de una tonelada de cocaína, avaluada en $6.900 millones, en zona rural de Cúcuta. En la vereda La Pedregosa fue hallado un laboratorio para el procesamiento del narcótico. "Pertenece al ELN", señaló la @Ejercito_Div2 #VocesySonidos pic.twitter.com/pV9Uc7hKOZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 1, 2026

Las autoridades señalaron que la destrucción de este complejo representa un duro golpe a las finanzas criminales, al afectar una importante fuente de ingresos utilizada para sostener actividades ilegales y fortalecer estructuras armadas en la región.



#SeguridadYDemocracia2026 || Tropas del @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia desmantelaron un complejo cocalero en zona rural de Cúcuta, #NorteDeSantander, donde fueron incautados 920 kilogramos de clorhidrato de cocaína, evitando la circulación de cerca de un millón de dosis.… pic.twitter.com/CCQjnRhOL3 — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) May 30, 2026

El Ejército destacó que continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas para neutralizar las redes de producción y tráfico de drogas que operan en la frontera colombo-venezolana, considerada uno de los principales corredores utilizados para la exportación de cocaína hacia mercados internacionales.