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Ejército destruye una tonelada de cocaína tras desmantelar laboratorio en Cúcuta

En una contundente operación contra el narcotráfico fue desmantelado un complejo cocalero que presuntamente pertenecía al ELN en zona rural de Cúcuta.

FOTO LABORATRORIO COCA- CÚCUTA.jpg
FOTO: Laboratorio de cocaína en Cúcuta- suministrada por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

La acción fue desarrollada por tropas de la Segunda División del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, en la vereda La Pedregosa de Cúcuta, donde fue ubicado y destruido un laboratorio para el procesamiento de cocaína. Durante el operativo fueron incautados 920 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en $6.900 millones.

Las autoridades también encontraron 400 galones de cocaína en suspensión, 110 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en el procesamiento del alcaloide y 1.378 galones de insumos líquidos.

"El complejo estaba conformado por siete estructuras rudimentarias destinadas a la producción a gran escala de droga. De acuerdo con información de inteligencia militar, la infraestructura ilegal tendría vínculos con el Grupo Armado Organizado ELN y contaba con una capacidad de producción mensual cercana a las tres toneladas de cocaína. El estupefaciente era transportado a través del golfo de Maracaibo, en Venezuela, y posteriormente movilizado por rutas del Caribe con destino a mercados ilícitos de Norteamérica y Europa", afirmó el coronel Edwin Ortiz Tascón, comandante de la Brigada Contra el Narcotráfico N.°02.

Las autoridades señalaron que la destrucción de este complejo representa un duro golpe a las finanzas criminales, al afectar una importante fuente de ingresos utilizada para sostener actividades ilegales y fortalecer estructuras armadas en la región.

El Ejército destacó que continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas para neutralizar las redes de producción y tráfico de drogas que operan en la frontera colombo-venezolana, considerada uno de los principales corredores utilizados para la exportación de cocaína hacia mercados internacionales.

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