Sector empresarial del Valle pide poner a punto al Aeropuerto Bonilla Aragón antes del 7 de agosto

Persisten las preocupaciones por el deterioro en la infraestructura y servicios del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ante la posibilidad de que estos no sean superados antes de la llegada de aproximadamente 4.000 visitantes que se espera, participarán en la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en Cali, este siete de agosto.

Por esta razón, el sector empresarial del Valle del Cauca le está pidiendo con urgencia a la Aeronáutica Civil implementar una intervención que permita dar un buen recibimiento a las delegaciones internacionales, congresistas y demás personas que lleguen a la ciudad para este acto.

"El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón enfrenta grandes desafíos en su administración actual y es indispensable avanzar en el futuro próximo en su modernización y canalizar las inversiones necesarias para contar con una terminal competitiva. Solicitamos a la Aerocivil que en este momento tan importante para el suroccidente colombiano, prepare el aeropuerto para la posesión presidencial, para que los viajeros tengan una infraestructura cómoda y adecuada", señaló Juan Manuel Sanclemente, Director Ejecutivo del Comité Intergremial del Valle.

Por su parte, la directora ejecutiva de Propacifico, María Isabel Ulloa, aseguró que lo más importante es restablecer los servicios básicos para los pasajeros, sin dejar a un lado la urgencia de avanzar en la licitación de la nueva concesión del aeropuerto.



"La necesidad urgente y de corto plazo es que la Aerocivil haga los contratos necesarios para el mantenimiento básico del aeropuerto, como tener papel higiénico en los baños. Pero también tener la capacidad operativa para resolver temas tan graves como los del parqueadero, las salas VIP, entre otras. Y en el mediano plazo esperamos que el nuevo gobierno siga avanzando rápidamente en la apertura de la licitación de la nueva concesión, que termine los trámites y que abra la adjudicación para tener nuevamente nuestro aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón concesionado", indicó Ulloa.

Según denuncias de varios viajeros, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón actualmente tiene parqueaderos cerrados, baños fuera de servicios, además de una falta de mantenimiento en las zonas verdes aledañas entre otras fallas que deberían atenderse durante esta semana.