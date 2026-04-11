En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Siete soldados heridos dejan tres ataques con explosivos en el departamento del Cauca

Siete soldados heridos dejan tres ataques con explosivos en el departamento del Cauca

Los soldados fueron trasladados a una clínica del sur de Cali, donde continúan siendo atendidos por el personal médico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad