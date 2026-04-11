Siete soldados heridos dejan tres ataques con explosivos en el departamento del Cauca

Tres ataques terroristas fueron perpetrados recientemente en el departamento del Cauca, específicamente en el sector del Cañón del Micay y en los municipios de Corinto y Balboa, hechos que serían atribuidos a las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, específicamente los frentes ‘Carlos Patiño’ y ‘Dagoberto Ramos’.

El caso más reciente se registró en el corregimiento de San Juan de Mechengue, en límites entre los municipios El Tambo y Argelia, zona que hace parte del Cañón del Micay. En ese lugar fue activado un campo minado que dejó heridos a cinco soldados, uno de ellos en estado delicado, ya que una de sus extremidades se vio comprometida por el impacto de la explosión.

El segundo hecho sucedió en el sector de Quebrada Seca, en el municipio de Corinto, donde la tropa de militares fue atacada con explosivos lanzados desde drones. Allí, un soldado resultó lesionado levemente en su rostro por las esquirlas. Por otra parte, en el municipio de Balboa, específicamente en el sector de San Alfonso, un militar resultó herido en un oído cuando explotó un artefacto al paso de la tropa.

Los soldados fueron trasladados a una clínica del sur de Cali, donde continúan siendo atendidos por el personal médico. El estado más delicado es el del militar que recibió el mayor impacto en el campo minado del Cañón del Micay.

