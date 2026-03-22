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Tragedia en vía a Loboguerrero: padre e hijo mueren tras choque entre moto y tractocamión

El accidente ocurrió en zona rural de Dagua, donde una mujer también resultó herida. Por ahora, las autoridades investigan las causas del siniestro.

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