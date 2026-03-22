Tragedia en vía a Loboguerrero: padre e hijo mueren tras choque entre moto y tractocamión

Una nueva tragedia vial enluta al Valle del Cauca. En la mañana de este domingo se registró un grave accidente de tránsito en el sector conocido como La Tulia, sobre la vía que comunica Zabaletas con Loboguerrero, en jurisdicción del municipio de Dagua.

Según información preliminar, una motocicleta en la que se movilizaba una familia colisionó de manera violenta contra un tractocamión. El impacto dejó sin vida a un hombre y a un menor de edad, quienes serían padre e hijo.

En el mismo hecho, una mujer que viajaba en el vehículo resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

#ALERTA | 🚨Un fuerte accidente se registró en el municipio de Dagua, en el sector de “La Tulia” vía Zabaletas – Loboguerrero, donde una familia que se movilizaba en una motocicleta, colisionaron contra un tractocamión, dejando sin vida al padre y a su pequeño hijo de forma pic.twitter.com/EkFE0TmiGg — Alerta Calidad (@AlertaCalidad) March 22, 2026

Este corredor vial, que conecta el interior del país con el puerto de Buenaventura, es frecuentemente escenario de accidentes debido al alto tráfico de vehículos de carga y a las condiciones de la carretera.



Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas y adelantan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió este siniestro, que hoy deja luto en una familia vallecaucana.