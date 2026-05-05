Tres personas asesinadas con arma blanca y de fuego en zona rural de Yotoco, Valle

Un nuevo hecho de violencia se registró en zona rural de Yotoco, Valle del Cauca, donde tres personas fueron asesinadas con arma blanca y de fuego en un predio invadido que pertenece al Estado colombiano.

El crimen ocurrió en la vereda Los Planes, corregimiento de Media Canoa, específicamente en el predio La Regina, propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), donde actualmente habitan cerca de 500 familias.

“La Policía Nacional informa sobre un homicidio múltiple de tres personas con arma blanca en zona rural del municipio de Yotoco, a aproximadamente 30 minutos del corregimiento de Media Canoa. En el lugar, un predio de la SAE con presencia de asentamientos, unidades de Policía y el CTI de la Fiscalía adelantan las investigaciones para determinar los responsables”, dijo el coronel Pedro Astaiza, subcomandante de Policía Valle.

De acuerdo con información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, los fallecidos tenían 39 y 55 años en el caso de los hombres, y 38 años la mujer. Las víctimas fueron identificadas como Fernando Torres, Germán y Sandra, quienes, al parecer, pertenecían a un mismo núcleo familiar. Se conoció que dos de ellos eran pareja.



"Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Yotoco con un llamado a la observación permanente, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población", dice un comunicado de Indepaz.

Entre tanto, la entidad calificó este hecho como la masacre número 51 en lo corrido de 2026 en el país, mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

