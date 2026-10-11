Un policía fallecido y un presunto disidente abatido dejan enfrentamientos en Tuluá, Valle

Un policía muerto y un presunto disidente abatido dejó un enfrentamiento entre la fuerza pública y el frente 57 de las disidencias de las Farc, en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

El hecho se registró en la madrugada de este domingo en un sector comercial del corregimiento de La Marina, cuando un grupo de policías que se encontraba recorriendo varios establecimientos nocturnos fueron atacados a disparos por hombres que portaban armas largas.

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El enfrentamiento quedó registrado en video, donde se ve a un uniformado defendiéndose de los disparos de varios hombres, uno de ellos vistiendo una ruana y portando un fusil. Instantes después se ve a dos personas en el piso, una de ellas al parecer herida, y la otra intentando auxiliarla.

Un policía muerto y un presunto disidente abatido dejó un enfrentamiento entre la fuerza pública con el frente 57 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tuluá, Valle. El enfrentamiento se dio en un sector comercial del corregimiento La Marina. #VocesySonidos pic.twitter.com/kCM0mCYa9v — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 11, 2026

De inmediato se desató el pánico en la zona, obligando a la comunidad a refugiarse en los locales y las casas aledañas para no quedar en medio del fuego cruzado.



Este combate ocurre horas después de que en el sector de Monteloro, también en zona rural del municipio de Tuluá, se registraran enfrentamientos entre el frente Adán Izquierdo y el frente 57, grupos que delinquen en esta zona del municipio y se disputan el control territorial.