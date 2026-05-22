Una persona murió y cuatro resultaron heridas tras accidente de guala en zona rural de Cali

Recientemente se registró un grave accidente de tránsito en el sector de Villa Carmelo, zona rural de Cali, que dejó como saldo una persona fallecida y cuatro personas heridas .

De acuerdo con la información preliminar, una guala que transportaba a varios estudiantes se volcó y terminó cayendo a un río cercano tras perder el control en esta vía rural.

Como consecuencia del siniestro, tres menores resultaron heridos y la auxiliar del vehículo, quienes fueron trasladados a centros asistenciales en la ciudad para recibir atención médica.

Lamentablemente, el conductor del vehículo falleció en el lugar de los hechos, debido a la gravedad del impacto, según confirmaron las autoridades.



Por ahora, los organismos de tránsito y socorro hacen presencia en la zona atendiendo la emergencia y adelantando las labores correspondientes.

Las autoridades manejan varias hipótesis sobre las causas del accidente, entre ellas, el mal estado de la vía, posibles fallas mecánicas o exceso de velocidad. Estas serán objeto de investigación para esclarecer lo ocurrido.

El caso continúa en desarrollo mientras se espera un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre este accidente.