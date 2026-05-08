Visita Especial de la ONU al Cauca alertó sobre crisis de seguridad y protección a comunidades

En medio de la compleja situación de orden público que enfrenta el Cauca, el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, realizó una visita oficial a Popayán para conocer de primera mano las afectaciones que deja la violencia en esta región del suroccidente del país.

Durante su agenda en la capital caucana, el delegado de Naciones Unidas sostuvo encuentros con autoridades locales, víctimas del conflicto, firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales, representantes del sector empresarial y organismos del Sistema de Naciones Unidas, con el propósito de escuchar las preocupaciones y necesidades de las comunidades frente al deterioro de la seguridad y los desafíos para avanzar en la consolidación de la paz en el territorio.

En las reuniones, distintos sectores expusieron las dificultades que afrontan las comunidades debido a los constantes hechos de violencia, así como la necesidad de fortalecer las medidas de protección y garantizar una mayor presencia institucional en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Uno de los encuentros se desarrolló con el brigadier general Diego Jaramillo Muñoz, comandante de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, y con el defensor regional del Pueblo en Cauca, Daniel Molano, donde se analizó la importancia de articular acciones entre las instituciones del Estado para fortalecer la seguridad y la protección de la población civil.



De igual manera, durante los encuentros con representantes del sector empresarial entre ellos cafeteros, ganaderos y miembros de la Cámara de Comercio se abordaron temas relacionados con el desarrollo económico y la generación de oportunidades como herramientas clave para avanzar hacia una paz sostenible en los territorios.

La visita concluyó con una reunión junto a representantes del Sistema de Naciones Unidas en el Cauca, y al término de la jornada, Miroslav Jenča reiteró la solidaridad y el respaldo de la Misión de Verificación de la ONU con las comunidades del Cauca e hizo un llamado urgente a la reducción de la violencia, al respeto por la vida y a la garantía de los derechos humanos de todas las poblaciones afectadas por el conflicto armado.