Lo que se sabe del asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca

El municipio de Obando, en el Valle del Cauca, se enfrenta al temor tras el asesinato de Milady Villada, quien se desempeñaba como presidenta del Concejo Municipal por el partido Centro Democrático.

El ataque, perpetrado por sicarios, ocurrió mientras la funcionaria se encontraba en un espacio público, evidenciando el grave deterioro del orden público en la región.



Detalles del atentado

Según el reporte oficial de las autoridades, el crimen ocurrió de manera sorpresiva frente a sus seres queridos. La general Sandra Rodríguez, comandante de la policía en el Valle del Cauca, detalló en Mañanas Blu que "la nuestra señora concejal se encontraba en compañía del secretario de gobierno del municipio, su hijo y otro familiar y cuando es abordada por dos sujetos quien le disparan de manera indiscriminada".

Tras el hecho, se activó un grupo especializado de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones pertinentes y dar con el paradero de los responsables.



Historial de amenazas y el rastro de WhatsApp

La seguridad de Villada ya había sido motivo de preocupación en años anteriores. Entre 2020 y 2023, la concejal denunció amenazas por las cuales la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó medidas preventivas. Sin embargo, la general Rodríguez aclaró que "a partir del 2023 no se reportan denuncias adicionales a la anterior", aunque reconoció la existencia de "cadenas de WhatsApp que empiezan a manejarse... donde aparece una lista de personas del municipio generándoles intimidaciones".

Estas amenazas digitales, que la policía califica como "itinerantes", suelen atribuirse a diversos grupos criminales. La oficial explicó que "algunos están con iniciales como ND, que posiblemente puede ser el grupo delincuencial organizado Nueva Generación. Otros aparecen con FL que pueden ser los flacos", organizaciones que buscan generar zozobra en la población.



Durante la entrevista, se cuestionó a la policía sobre un panfleto específico del 8 de febrero de 2026 donde aparecía el nombre de la concejal, pero la General indicó que dicho mensaje no figuraba en sus líneas de reporte oficiales hasta el momento del análisis post-crimen.

Ante el temor de otros funcionarios locales, la fuerza pública ha decidido intervenir. La general Rodríguez informó que se ha instado a los demás concejales a denunciar formalmente cualquier intimidación para activar los protocolos de la UNP y que, mientras tanto, "hemos reforzado materia de seguridad en el municipio y se les estará prestando un acompañamiento a las sesiones que ellos realicen en el Consejo Municipal".

Escuche aquí la entrevista: