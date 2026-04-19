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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Volcamiento de bus dejó 15 personas lesionadas en vía de Palmira, Valle

Volcamiento de bus dejó 15 personas lesionadas en vía de Palmira, Valle

El automotor se desplazaba en sentido norte–sur y un árbol sobre la vía hizo que el conductor perdiera el control. Todos los pasajeros fueron trasladados a centros asistenciales para valoración médica

Árbol en la vía habría causado volcamiento de bus
Suministrada por la comunidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

Un siniestro vial de un bus afiliado a la empresa Coopetrans Tuluá, en la vía La Tinaja–Prodesal, a la altura del kilómetro 7, en jurisdicción del municipio de Palmira, Valle, dejó como saldo 15 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales para valoración médica.

De acuerdo con el reporte oficial, el automotor se desplazaba en sentido norte–sur cuando, al encontrar un árbol sobre la vía, el conductor perdió el control, lo que provocó un volcamiento lateral, quedando el vehículo sobre la vía.

“La hipótesis que se está manejando del accidente es que este vehículo transita en sentido norte-sur. Se encuentra con un árbol que por temas de lluvia y temas del clima cae sobre la vía, el conductor pierde el control y eso es lo que estamos manejando al momento como hipótesis que posiblemente le pudo ocasionar el volcamiento quedando sobre la berma”, dijo el Teniente Coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Valle del Cauca.

Al lugar acudieron organismos de socorro, quienes trasladaron a la totalidad de los pasajeros y al conductor del bus a centros asistenciales para su valoración médica. Según los reportes iniciales, todos ingresaron estables.

“Al momento, pues gracias a Dios no tenemos personas fallecidas, las personas se encuentran en centros asistenciales siendo valoradas. Realizamos la recomendación a todos nuestros usuarios viales que, por favor, tengan prudencia al momento de conducir, especialmente en estas épocas de lluvias”, manifestó Rivero.

Durante la atención de la emergencia, la vía presentó paso regulado por un carril mientras se adelantaban las labores de atención y remoción del vehículo. Las autoridades continúan con la investigación para establecer con mayor precisión las circunstancias del siniestro.

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