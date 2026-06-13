Ataque con explosivos contra base militar en Toledo no dejó soldados heridos

Un ataque con explosivos contra una base militar se registró en la madrugada de este sábado en el municipio de Toledo, Norte de Santander, según informó el Ejército Nacional.

De acuerdo con la institución, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 fueron blanco de una acción en la que varios artefactos fueron lanzados desde un vehículo tipo volqueta, con el aparente propósito de impactar las instalaciones militares ubicadas en esa población.

Las primeras informaciones indican que el ataque habría sido perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), presuntamente como respuesta a las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares en la región.

Tras el hecho, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fueron desplegadas para brindar apoyo y seguridad a las tropas que permanecen en el área.



El Ejército informó que, hasta el momento, no se reportan soldados heridos ni víctimas como consecuencia del ataque. Sin embargo, equipos especializados en explosivos continúan inspeccionando la zona para determinar si existen otros elementos que representen algún riesgo para la población o para las unidades militares.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para que suministre información que permita identificar a los responsables y prevenir nuevas acciones violentas en la región.

#ComunicaciónOficial || En la madrugada de este sábado, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 fueron objeto de un ataque mediante artefactos lanzados desde un vehículo tipo volqueta, con los que se pretendía afectar la base militar ubicada en el municipio de Toledo,… pic.twitter.com/m3XdjF6ghH — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) June 13, 2026