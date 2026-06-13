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Ataque con explosivos contra base militar en Toledo no dejó soldados heridos

El Ejército atribuyó la acción al ELN y señaló que los artefactos fueron lanzados desde una volqueta contra una instalación militar en Norte de Santander. Autoridades mantienen operaciones en la zona.

ejército nacional.jpg
Miembros del Ejército Nacional.
Foto: imagen de archivo, Ejército.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

Un ataque con explosivos contra una base militar se registró en la madrugada de este sábado en el municipio de Toledo, Norte de Santander, según informó el Ejército Nacional.

De acuerdo con la institución, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 fueron blanco de una acción en la que varios artefactos fueron lanzados desde un vehículo tipo volqueta, con el aparente propósito de impactar las instalaciones militares ubicadas en esa población.

Las primeras informaciones indican que el ataque habría sido perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), presuntamente como respuesta a las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares en la región.

Tras el hecho, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fueron desplegadas para brindar apoyo y seguridad a las tropas que permanecen en el área.

El Ejército informó que, hasta el momento, no se reportan soldados heridos ni víctimas como consecuencia del ataque. Sin embargo, equipos especializados en explosivos continúan inspeccionando la zona para determinar si existen otros elementos que representen algún riesgo para la población o para las unidades militares.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para que suministre información que permita identificar a los responsables y prevenir nuevas acciones violentas en la región.

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