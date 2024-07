En Santander, un mes durará la descontaminación del río Suárez por derrame de ACPM

La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, hizo un llamado a los santandereanos de cinco municipios del departamento, a no consumir el agua proveniente del río Suárez,luego que la semana pasada se presentara un accidente de tránsito con un camión cisterna por el mal estado de la vía.

Los 11.000 galones de ACPM cayeron en este importante corredor vial, y 4.000 de estos se derramaron sobre el río Suarez, el Ingeniero Ambiental Estiven Saavedra, aseguró que “aunque la emergencia fue controlada con barreras y protocolos de seguridad, cuatro semanas, durará la limpieza por parte de los contratistas de la CAS”.

Así mismo confirmó que el daño en la flora y fauna es irreversible, y por esa razón la recuperación del área afectada, causada por el volcamiento del carrotanque en el punto conocido como puente Guillermo en el municipio de Puente Nacional se demora años en recuperarse totalmente.

Los efectos por ahora fueron mitigados, pero se hace un llamado a los turistas a no bañarse en las fuentes hídricas provenientes de este río, a los campesinos de caseríos cercanos, no realizar actividades piscícolas en este afluente, y a los Santandereanos no comprar pescado de la zona hasta que no se declare la seguridad total del agua.

¿Qué pasó en el río Suárez?

El accidente de un camión cisterna que se movilizaba en la vía que, de Puente Nacional, Santander, conduce a Ubaté, Cundinamarca, provocó una grave emergencia ambiental por la caída de combustible al río Suárez.

La emergencia está siendo atendida por Bomberos del municipio de Puente Nacional y la Policía para el control de la movilidad en el sector.

“Exactamente en el kilómetro 76 se presenta un grave accidente que es muy común. Se ha accidentado un vehículo con 11.000 litros de combustible los cuales se están vertiendo directamente al río Suárez, esto genera un daño ambiental”, confirmó la alcaldesa de Puente Nacional Gisella Pardo.

Según las autoridades, el accidente del vehículo de carga habría sido provocado por el mal estado de la vía.