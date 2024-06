Estas son las peticiones de Barrancabermeja que el presidente Gustavo Petro no escuchó

Con los crespos hechos se quedaron cientos de barranqueños, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez ,y demás funcionarios que esperaban la visita del presidente Gustavo Petroeste miércoles 6 de junio al puerto petrolero, donde se iba a realizar el lanzamiento del programa piloto de educación solidaria.

Los asistentes clamaban por la presencia del presidente, “Petro, Petro, Petro”, gritaban en el coliseo del colegio José Prudencio Padilla.

Aunque no era lo que esperaban los asistentes, quien terminó interviniendo, ante la ausencia del presiente Petro, fue el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien dio a conocer las propuestas que tenía para exponerle al mandatario de los colombianos y reiteró su compromiso con la región.

“A uno lo que le da tristeza es la emoción que tenía la gente, inclusive cuando iba a hablar tuvimos que esperar y calmar a la gente que gritaba Petro. Vinimos a cumplirle a Barrancabermeja. Seguimos batallando por nuestro hospital del Magdalena Medio, por terminar la vía Yuma, la ruta del Cacao, la vía Dorada-Chirigüaná, la navegabilidad del río Magdalena y que nos entreguen el Acuaparque y la Ludoteca”, señaló el mandatario.

Por su parte el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, expresó su decepción por la inasistencia del presidente, pero advirtió.

“Puede que el presidente no venga, se lo perdonamos, entendemos la agenda, pero no le perdonamos que no lleguen las obras, que no lleguen los proyectos a Barrancabermeja”, dijo el alcalde Vásquez.

Y agregó, “esperamos que este proyecto de asociaciones solidarias sea uno de los muchos que van a venir, esperamos la visita del Ministro de Salud para revisar el Hospital del Magdalena Medio, el trabajo con el Ministerio del Interior para el Centro Administrativo Distrital y con el Ministerio de Educación en inversiones en escuelas”, puntualizó.